Zagrali Trumpowi na nosie, as Lecha świętuje. Co zrobi prezydent USA?

Do obsadzenia poprzez system eliminacyjny pozostało jednak 45 kolejnych miejsc - i w tym przypadku mamy już za sobą pierwsze rozstrzygnięcia. Do gospodarzy mundialu dołączyli najszybciej Japończycy , którzy przez kwalifikacje przeszli jak burza i awans na MŚ wywalczyli sobie niedawno pokonując Bahrajn 2:0.

Po "Niebieskich Samurajach" szczęście uśmiechnęło się także do Nowozelandczyków , którzy z kolei w pewnym stylu - bo 3:0 - ograli Nową Kaledonię . We wtorkowy wieczór tymczasem istotne informacje nadeszły z Bliskiego Wschodu.

Mundial 2026. Iran kolejną zakwalifikowaną drużyną, Gholizadeh i jego koledzy świętują

Drużyna narodowa Iranu podjęła bowiem w Teheranie Uzbekistan w hicie grupy A azjatyckich eliminacji - była to potyczka lidera z wiceliderem tabeli, więc atmosfera była wyjątkowo gorąca. Uzbecy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale dwukrotnie też odpowiadał im Mehdi Taremi , na co dzień klubowy kolega Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego z Interu Mediolan. Widowisko zakończyło się wynikiem 2:2, a to oznaczało jedno...

Irańczycy, mając już łącznie 20 punktów, są spokojni o grę na MŚ , bowiem w najgorszym razie zajmą w klasyfikacji drugie miejsce, które i tak premiowane jest bezpośrednim awansem na turniej. Tym samym powody do świętowania miał m.in. Ali Gholizadeh , piłkarz Lecha Poznań, który zameldował się na murawie w 69. minucie starcia. Miejmy nadzieję, że to nie ostatni mundialowy akcent powiązany z Polską , a za Atlantykiem w czerwcu przyszłego roku obejrzymy również w akcji i "Biało-Czerwonych".

Będzie dyplomatyczny zgrzyt? Reprezentacja Iranu może napotkać... obostrzenia ze strony Trumpa

To o tyle istotne, że Irańczycy prawie na pewno musieliby rozegrać na MŚ jakiś mecz na terenie Stanów Zjednoczonych, bowiem - nie licząc Meksyku i Kanady - tylko jedna drużyna z grupy A w fazie grupowej nie będzie musiała udać się na amerykańską ziemię by walczyć o mundialowe punkty. Jeśli do lata 2026 postanowienie rządu Trumpa nie zostanie zniesione, to albo trzeba będzie wprowadzić specjalny wyjątek, albo... czekać nas będzie spore zamieszanie.