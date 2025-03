Probierz pod ścianą. Nie wytrzymała kolejna osoba. "Brak pokory, widzę butę"

Nie tylko kibicom kończy się cierpliwość do Probierza. Dariusz Dziekanowski nie wytrzymał

Popularny "Dziekan" nie gryzł się w język w rozmowie z Piotrem Koźmińskim i na łamach "goal.pl" wprost wyznał co dokładnie nie podoba mu się w zachowaniu obecnego selekcjonera. "Po takim meczu powinna być głowa w dół, analiza, przeprosiny kibiców. Czy u Probierza mamy do czynienia z czymś takim? Nie. Widzę u niego brak pokory, widzę butę. Zachowuje się tak, jakby on najlepiej znał się na piłce, a inni wcale. Stara się nam udowodnić coś, co jest nie do udowodnienia. Coś, co miało się wydarzyć za jego kadencji, ale co nie następuje" - oznajmił.