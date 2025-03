Falstart nowego lidera. W polskim klubie zapaliła się czerwona lampka

Krytyka pod adresem Smektały, załamują ręce

Smektała trafił do PSŻ-u, bo nie miał żadnych ofert z PGE Ekstraligi. Dołączył do drużyny, gdzie wierzą w to, że domowy tor pozwoli mu się odbudować. W teorii jest on skrojony pod główne atuty zawodnika. Jeśli wygra start, to rywale nie powinni go już dogonić.