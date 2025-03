FC Barcelona w tarapatach, gwiazda wykluczona z kadry. Flick nie miał wyboru

Mimo protestów ze strony Barcelony i Osasuny, władze La Liga zdecydowały, że zaległe spotkanie tych zespołów zostanie przełożone na 27 marca. Włodarze "Dumy Katalonii" oburzali się, że część zawodników nie zdąży wrócić ze zgrupowania swoich reprezentacji, a nawet jeśli, to nie będą mieli niemal czasu na regenerację.

Hansi Flick aż kipiał z wściekłości, ale decyzja La Liga była ostateczna. Trener prawdopodobnie nie będzie miał do dyspozycji Ronalda Araujo i Raphinhi , a także młodzieżowych reprezentantów swoich krajów, jak Pablo Torre, czy Fermin Lopez. Na tym niestety nie koniec problemów sztabu szkoleniowego Barcy. We wtorek gruchnęły kolejne nieciekawe wieści.

AP / © 2025 Associated Press

Hansi Flick przed starciem z Atlético: „Jesteśmy gotowi na to wyzwanie” WIDEO

Hansi Flick przed starciem z Atlético: „Jesteśmy gotowi na to wyzwanie” WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

La Liga. Kolejny cios dla Barcelony. Pau Cubarsi nie zdąży na mecz z Osasuną

Javi Miguel przekazał, że poza kadrą Barcelony na mecz z Osasuną znajdzie się Pau Cubarsi. Środkowy obrońca w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Hiszpanii z Holandią doznał urazu kostki i wrócił wcześniej ze zgrupowania. Sztab medyczny robił, co mógł, aby doprowadzić go do pełni sprawności na rywalizację, w której i tak prawdopodobnie zabraknie już Araujo. Nie udało się.