Udany rewanż w starciu Linette - Paolini. 77 minut emocji w Miami, na horyzoncie Sabalenka

Magda Linette imponowała swoją dotychczasową formą podczas turnieju WTA 1000 w Miami. Poznanianka po raz pierwszy w karierze dotarła do ćwierćfinału singlowych zmagań na Florydzie, na dodatek bez straty seta. Pokonała Anastazję Pawluczenkową, Jekaterinę Aleksandrową, Lindę Fruhvirtovą i Coco Gauff. W batalii z Amerykanką o najlepszą "8" świetnie serwowała i niezwykle cierpliwie rozgrywała kolejne punkty pojedynku. Dzięki temu odniosła jedno z największych zwycięstw w swojej karierze.

Już dzisiaj 33-latkę czekało następne starcie. Mecz o półfinał przyniósł rywalizację z Jasmine Paolini. Włoszka z polskimi korzeniami nie miała ostatnio najlepszego czasu, ale podczas turnieju w Miami pokazywała coraz lepszą formę - taką, która doprowadziła ją do ogromnych sukcesów w poprzednim sezonie. Szczególnie cenny okazał się triumf w meczu czwartej rundy z Naomi Osaką. Japonka zagrała bardzo przyzwoite spotkanie, ale tenisistka z polskimi korzeniami znalazła sposób na powrót do gry po przegranym secie.

Zapowiadała się zatem ciekawa batalia o miejsce w najlepszej "4" zmagań na Florydzie. Tym bardziej, że finalistka Roland Garros i Wimbledonu 2024 była dodatkowo zmobilizowana, by zrewanżować się Linette za porażkę w ich poprzednim bezpośrednim pojedynku, który miał miejsce pod koniec września ubiegłego roku. W trakcie imprezy rozgrywanej w Pekinie, Magda wygrała 6:4, 6:0. Obie tenisistki musiały się uzbroić w cierpliwość, gdyż ich mecz, zaplanowany pierwotnie na okolice godz. 19:00 czasu polskiego, mocno się opóźnił ze względu na opady deszczu. Panie pojawiły się na korcie dopiero cztery godziny później. Na dodatek na innej arenie, ponieważ ich rywalizację przeniesiono z centralnego obiektu na Grandstand.

Magda Linette kończy turniej WTA 1000 w Miami na ćwierćfinale. Triumf Jasmine Paolini

Pojedynek rozpoczął się od serwisu Jasmine. Włoszka wygrała na "dzień dobry" dwie akcje, ale od tego momentu nie zdobyła już ani jednego punktu. Dzięki temu Magda już na starcie wywalczyła sobie przełamanie. Z czasem jednak Paolini zaczęła łapać lepszy rytm i uruchomiła swoją dominację na korcie. Linette została zepchnięta do defensywy, a Włoszka imponowała swoją skutecznością. Wyglądało to tak, jakby gra toczyła się zbyt szybko dla poznanianki. Po trzech gemach to reprezentantka Italii znalazła się na prowadzeniu.

Na tym problemy po stronie Polki się nie skończyły. Mimo jednej okazji na 2:2, to rywalka zgarnęła kolejne "oczko" z rzędu na swoją korzyść. Później Paolini potwierdziła przewagę przełamania po tym, jak obroniła dwa break pointy w trakcie zaciętego rozdania. Po chwili zaczęło pachnięć kontynuacją świetnej serii po stronie Jasmine, gdyż objęła prowadzenie 30-0 przy podaniu naszej tenisistki. Na szczęście Magdzie udało się powstrzymać znakomitą passę przeciwniczki i dała sobie jeszcze szansę na nawiązanie walki w pierwszym secie. Reklama

33-latka znów miała trochę więcej do powiedzenia na korcie, ale Jasmine nie odpuszczała i skutecznie pilnowała swojej przewagi. Przy stanie 5:3 Włoszka serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. I dokonała tej sztuki bez większego problemu, wygrywając gema bez straty punktu. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:3 na korzyść reprezentantki Italii.

Zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego nie zatrzymywała się także na starcie drugiego seta. Od początku wywarła presję na Magdzie, grając bardzo dokładne piłki pod linię końcową. I niestety, już pierwszy break point przyniósł przełamanie na korzyść Włoszki. Wydawało się, że Jasmine w pewnym stylu podwyższy prowadzenie do stanu 2:0, prowadziła już 40-0 przy swoim podaniu. Mimo to doszło do break pointa dla Linette. Nie udało się go jednak wykorzystać. Włoszka ponownie zagrała ofensywną akcję i wymusiła błąd na Polce. Ostatecznie Paolini dopięła swego i potwierdziła przewagę przełamania.

Mimo niekorzystnego wyniku, Magda cały czas walczyła o powrót. Pewnie utrzymała swoje podanie, a potem miała nawet szansę na 2:2. W kluczowym momencie Włoszka znów nacisnęła jednak na Polkę i wyszła z opresji, kończąc rozdanie na swoją korzyść. To by bardzo ważny moment z perspektywy dalszych losów partii. W następnym gemie poznanianka popełniła kilka błędów i to zaowocowało podwójnym przełamaniem dla Jasmine. W trakcie szóstego rozdania pojawiły się jeszcze w sumie trzy szanse dla poznanianki na odrobienie straty jednego breaka, ale znów w tych ważnych momentach skuteczniejsza okazywała się Włoszka. Reklama

Ostatecznie Paolini triumfowała 6:3, 6:2 po 77 minutach gry. Dzięki temu to reprezentantka Italii powalczy o finał WTA 1000 w Miami z Aryną Sabalenką lub Qinwen Zheng.

