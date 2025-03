Zaskakujący ruch Zlatana Ibrahimovicia. Podarował swojej matce... kościół

Zlatan Ibrahimović kupił mamie kościół. To nie pierwszy taki "prezent"

Gwiazdor futbolu nigdy nie ukrywał, że miał trudne dzieciństwo. Jego matka Jurka mając zaledwie 17 lat opuściła ojczyznę i wyjechała do Niemiec, gdzie podjęła pracę. Tak poznała Anicia, któremu urodziła dwie córki: Monikę i Violetę. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, a po jego zakończeniu Jurka ponownie wyszła za mąż za śpiekawa Sefika Ibrahimovicia. Owocem ich miłości są Zlatan, jego siostra Sanela oraz brat Aleksander. W 2014 roku rodzina Ibrahimoviciów pożegnała drugiego brata Zlatana, Sapko. Mężczyzna chorował na białaczkę i zmarł w wieku 42 lat.

Rodzina Zlatana Ibrahimovicia przeżyła tragedię. "Nie byłem na to gotowy"

"Sapko rozpoczął terapię, ale po kilku miesiącach jego stan znacząco się pogorszył. W związku z tym wróciłem z Paryża. Kiedy go zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Był spuchnięty, łysy i z trudem się poruszał. Bardzo trudno było mi widzieć go w takim stanie. Nie byłem na to gotowy. (...) Sapko czekał, aż przyjdę, a potem umarł. Chciał, żebym był tam, obok niego. Jestem o tym absolutnie przekonany" - opowiadał.