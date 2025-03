Zlepek nielogicznych pomysłów Probierza

Żeby coś wypracować, niezbędny jest jakiś pomysł i konsekwencja w dążeniu do niego. Są to elementy, za które odpowiada selekcjoner. Tymczasem mam wrażenie, że gdyby piłkarze sami skrzyknęli się na te dwa spotkania i sami ustalili wyjściowe składy oraz taktykę, to nasza gra nie wyglądałaby gorzej. Może byłoby więcej walki, odwagi, zaangażowania. Można bowiem odnieść wrażenie, że trener Michał Probierz staje się mistrzem chaosu. Podejmuje decyzje, które nie mają logicznego wytłumaczenia. Weźmy, chociażby tę odnośnie gry Lewandowskiego w poniedziałkowym spotkaniu. Nie mogę doszukać się żadnego sensu w tym, że nasz najlepszy napastnik wychodzi na boisko przy prowadzeniu 2:0 po godzinie gry, na podmęczonych Maltańczyków. A potem selekcjoner tłumaczy, że i tak trzeba być wdzięcznym "Lewemu", że w ogóle przyjechał na to zgrupowanie, bo miał co prawda lekkie, ale wciąż niezaleczone urazy.

Próbuję sobie wyobrazić w podobnej sytuacji Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, no i po prostu nie mieści mi się w głowie, żeby selekcjoner Argentyny czy Portugalii wpadł na podobnie szalony pomysł. Jeśli Robert miał ryzykować zdrowie, albo z jakiegoś innego powodu (np. ku uciesze kibiców) musiał wyjść na boisko, to nie na ostatnie 30 minut, a od początku. Mówimy o kapitanie tej drużyny i jej najlepszym piłkarzu. Moim zdanie Probierz naraził Lewandowskiego na śmieszność. Pokazał, że nasza największa gwiazda potrzebna mu jest do tego, by dobić krwawiącą Maltę. Co gorsze, nawet to się nie udało.