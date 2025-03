Kibice bezlitośni dla Polaków. Gwizdami odesłali piłkarzy na przerwę

Reprezentacja Polski po czterech miesiącach wróciła do gry. I to od razu o stawkę - w piątek podopieczni Michała Probierza rozpoczęli walkę w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Pierwszym rywalem "Biało-Czerwonych" byli Litwini. To zespół znacznie niżej notowany od Polaków, więc kibice oczekiwali, że gospodarze szybko wyjdą na prowadzenie, udowadniając swoją wyższość.