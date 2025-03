Set dla Sabalenki i zwrot akcji w meczu z Zheng o półfinał w Miami. Koniec nastał o 3:17

Dzisiejszej nocy Sabalenka rywalizowała o awans do półfinału WTA 1000 w Miami. Jej przeciwniczką okazała się Qinwen Zheng, która miała do tej pory fatalny bilans w bezpośrednich starciach przeciwko tenisistce z Mińska. Aryna prowadziła 5-0 w zestawieniu H2H. Chinka wygrała w tych potyczkach tylko jednego seta, podczas ubiegłorocznego finału tysięcznika w Wuhan . Zawodniczka z Azji, której forma również szła w górę, stanęła przed szansą na premierowy triumf w rywalizacji z Białorusinką.

Mecz Sabalenka - Zheng wyłonił rywalkę dla Paolini w półfinale WTA 1000 w Miami

Po piątym gemie 26-latka odzyskała stery. Znów dobrała się do serwisu Zheng, tym razem nie tracąc ani jednego punktu . Tym razem Sabalenka zdołała potwierdzić przewagę poprzez utrzymanie swojego podania i zrobiło się 4:2 dla Białorusinki. Problemy Chinki przy własnym serwisie nie ustawały. W trakcie siódmego rozdania doszło do kolejnego przełamania i przy stanie 5:2 Aryna mogła zamykać rywalizację w premierowej odsłonie pojedynku. Dopięła swego, triumfując ostatecznie 6:2.

Początek drugiej partii przyniósł nam zwrot akcji. Pierwsze minuty należały do złotej medalistki z Paryża. Qinwen najpierw utrzymała swoje podanie, a następnie dość łatwo wywalczyła sobie przełamanie. Po chwili prowadziła już 30-0 przy własnym serwisie , wydawało się, że pewnie zmierza po prowadzenie 3:0. Doszło jednak do break pointów dla tenisistki z Mińska. Trzecia okazja zakończyła się odrobieniem straty przełamania przez Arynę. Liderka rankingu podawała po wyrównanie. Mimo rozpoczęcia gema od wygranej akcji, ponownie dała sobie odebrać serwis i zrobiło się 3:1 dla Zheng.

Festiwal breaków nie ustawał. W następnym gemie Qinwen nie wygrała ani jednego punktu i Białorusinka znów stanęła przed szansą na doprowadzenie do remisu. Ponownie potwierdziło się jednak, że obie lepiej radzą sobie w tym meczu na returnie. Mistrzyni olimpijska znów miała dwa "oczka" przewagi. Problem Chinki polegał na tym, że wciąż miała niski procent pierwszego podania i była bardzo nieskuteczna przy drugim. Aryna znów mogła doprowadzić do wyrównania. W początkowej fazie ósmego rozdania zafundowała sobie kłopoty, przegrywała już 0-40 . Od tego momentu wygrała jednak pięć akcji z rzędu i w końcu utrzymała swoje podanie w drugim secie, dzięki czemu mieliśmy 4:4.

Po chwili pod presją znalazła się Zheng. Mimo pewnych kłopotów i gry na przewagi, zdołała utrzymać serwis za czwartym podejściem. W trakcie dziesiątego gema to samo uczyniła Sabalenka. Liderka rankingu zrobiła to jednak w zdecydowanie lepszym stylu, bowiem nie straciła ani jednego punktu. Białorusinka kontynuowała serię także przy podaniu przeciwniczki, wygrała na starcie dwie wymiany. Chociaż to Chinka jako pierwsza miała piłkę na 6:5, Aryna doczekała się break pointa. Wykorzystała go i po chwili mogła zamykać pojedynek. 26-latka dokonała tej sztuki, po raz szósty zwyciężając w starciu z Qinwen. Tenisistka z Mińska triumfowała 6:2, 7:5 i zameldowała się w półfinale WTA 1000 w Miami, gdzie zagra z Jasmine Paolini. Włoszka pokonała Magdę Linette 6:3, 6:2.