Reprezentacja Polski po niedawnych starciach z Litwą i Maltą w el. MŚ 2026 na swój kolejny kwalifikacyjny występ poczeka do czerwca, kiedy to zagra o punkty z Finlandią. Spotkanie to poprzedzi sparing z Mołdawianami, którzy we wtorek próbowali swych sił z Estonią i... przegrali na własnym terenie 2:3. Szczególną uwagę przykuwa tu zwłaszcza jedno trafienie, które padło w mocno niecodziennych okolicznościach.