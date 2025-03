Debiut Probierza w dorosłej reprezentacji Polski dawał pewne nadzieje na zmianę. 2:0 z Wyspami Owczymi oraz 1:1 z Mołdawią w październiku 2023 roku co prawda nie powalał, lecz dawał nadzieje na przyszłe zgrupowania. Kolejne wyniki również pozwalały sądzić, iż reprezentacja Polski w końcu zmierza w "jakimś" kierunku. Niestety dość szybko okazało się, że był to swoisty huraoptymizm, który z biegiem czasu przerodził się w to, co polscy kibice znają bardzo dobrze - brak widocznego pomysłu na grę oraz niewyobrażalne męczarnie w niemalże każdym spotkaniu. Sromotna porażka podczas Mistrzostw Europy 2024 tylko pokazała, że kadra narodowa wciąż nie jest w stanie mierzyć się z dobrze poukładanymi reprezentacjami.