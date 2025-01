Myśli polskich fanów szypiorniaka podążać będą dziś w stronę duńskiego miasta Herning - to tam nasza reprezentacja rozegra swój pierwszy mecz na tegorocznych mistrzostwach świata, które współorganizują także Chorwacja oraz Norwegia. "Biało-Czerwonych" na start czeka niezwykle wymagający pojedynek z Niemcami. Do grupy A trafiły także Czechy oraz Szwajcaria. Awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczą trzy najlepsze ekipy. Jest więc o co walczyć.

