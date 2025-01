Bayern sensacyjnie rozbity. Sześć goli w hicie Ligi Mistrzów, grało czterech Polaków

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia debiutanckiej fazy ligowej odmienionej Ligi Mistrzów. W środę odbyło się dziewięć ostatnich spotkań siódmej, przedostatniej kolejki. W nich bynajmniej nie zabrakło emocji. Oczy kibiców z całego świata skierowane były na Paryż, gdzie lokalne PSG wygrało z Manchesterem City (4:2) i Anglicy znajdują się w piekielnie trudnej sytuacji. Do sensacji doszło za to w Rotterdamie, gdzie Feyenoord pokonał Bayern Monachium (3:0).