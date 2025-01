Horror w Herning, jak za czasów Wenty. Akcja Polaków w ostatnich sekundach

Dla Polaków był to mecz o spokój - zwycięstwo praktycznie zapewniało już awans do drugiej fazy rozgrywek. Mielibyśmy dwa punkty, Czesi jeden, a w perspektywie - starcie z Niemcami. I nie oszukujmy się, ciężko by tam im było szukać zwycięstwa. Dla Czechów był zaś to bój o wszystko i świadomość tego miał hiszpański selekcjoner naszych południowych rywali Xavier Sabate. Tak się składa, że Hiszpan jest też trenerem mistrza Polski Orlenu Wisły Płock, doskonale zna więc naszych zawodników. Jak nie z Orlen Superligi, to z Ligi Mistrzów, bo przecież z PSG Kamila Syprzaka też już się mierzył w tym sezonie. Reklama

Sabate zdawał sobie sprawę z tego, że to od rosłego obrotowego zależy najwięcej w ofensywie Biało-Czerwonych. Dlatego tak świetnie radzący sobie w meczu z Niemcami nasz najwyższy zawodnik został odcięty od podań, i to skutecznie. A przede wszystkim Hiszpan mówił, że to będzie gra dwóch drużyn stawiających na defensywę. Miał rację, a w pierwszej połowie jego zespół wyglądał tu znacznie lepiej. No i ich bramkarz THW Kiel Tomáš Mrkva był w lepszej dyspozycji niż golkiper Melsungen Adam Morawski.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Polska - Czechy w Herning, masa kar już na początku spotkania

Można się było spodziewać ostrej gry z obu stron, ale bośniaccy sędziowie szybko sprawili, że obie drużyny trochę jednak spuściły z tonu. W 9. minucie panowie Amar i Dino Konjicanin ukarali już "dwójką" szóstego zawodnika - trzeciego Czecha, a wcześniej na ławkę powędrowało też trzech naszych graczy. Niestety, dla Marka Marciniaka był to koniec meczu, bo trafił ręką rywala w twarz, a po analizie powtórki sędziowie wyrzucili go z boiska. Półtora miesiąca temu Bośniacy prowadzili w Kielcach mecz Industrii z Kolstad w Lidze Mistrzów i też nie bali się pokazać czerwonej kartki Magnusowi Gullerudowi już w 16. minucie. Reklama

Czerwona kartka dla Marka Marciniaka już w 8. minucie meczu / Adam Warżawa

Ten początek był zresztą zły dla naszej drużyny. Zadziwiało to, że taki popłoch wśród naszych obrońców był w stanie robić Tomas Piroch, który w Orlenie Wiśle trochę odbija się swoim poziomem od Ligi Mistrzów. Teraz już na samym początku wyrzucił dwóch rywali z boiska. Rzucać nie musiał, tę rolę przejął Dominik Solak. Nie za wiele piłek odbił Morawski, choć z czasem defensywa się poprawiła.

Gorzej, że problemy powstały w ataku, co było efektem wykluczenia Marciniaka. Na skrzydło musiał przesunąć się Arkadiusz Moryto, a miejsce na prawym rozegraniu zajął Paweł Paterek. W tym zestawieniu wiele jednak traciliśmy. W 13. minucie Czesi prowadzili już 6:3, po trafieniu Jakuba Hrstki. A Marcin Lijewski, po kolejnej stracie Paterka, musiał prosić o przerwę.

Uwagi polskiego selekcjonera pomogły na tyle, że nasz zespół zaczął lepiej grać w ataku. Dołączyli z bramkami Syprzak i Moryto, a wreszcie w 22. minucie Jan Czuwara wyprowadził Biało-Czerwonych na prowadzenie (8:7). Te stan nie potrwał jednak długo, Czesi opanowali sytuację, znów swoje w bramce dołożył Mrkva. Te ostatnie minuty rywale wygrali 5:1, za wysoko jak na spotkanie tak wyrównanych ekip. Reklama

Druga czerwona kartka, tym razem dla Czecha. A Polacy wciąż musieli gonić rywali

Początek drugiej połowy nie zapowiadał radykalnej zmiany, Czesi nadal świetnie bronili, przez pięć minut podopieczni Lijewskiego znów mieli ogromne problemy w ofensywie. Gdy jednak poprawili obronę, a jeszcze coś z tyłu dołożył Marcel Jastrzębski, to pojawiły się okazje do kontr. I przewaga Czechów spadła z trzech trafień do jednego.

W 38. minucie w czerwonych kartkach było już 1:1 - Matej Havran zdzielił w twarz mijającego go Michała Olejniczaka, sędziowie nawet nie szli oglądać powtórek. Od razu zdyskwalifikowali gracza w czerwonej koszulce, było wtedy 13:12 dla nich. I zamiast, w przewadze wyrównać, za chwilę znów Polacy tracili dwie bramki, trafił gracz Górnika Zabrze Lukáš Mořkovský. A za chwilę pogubił się Moryto.

Arkadiusz Moryto / Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce / materiały prasowe

Ciężko szło w ataku, coraz lepiej było za to obronie, świetnie bronił Jastrzębski. W 49. minucie Paterek w końcu dał remis (15:15), ale Czesi potrzebowali 10 sekund, by znów prowadzić. Niemniej było kilka pozytywnych symptomów, że w końcówce Biało-Czerwoni dadzą sobie jednak radę. Choć zaprzeczył temu Mikołaj Czapliński, przegrywając za chwilę pojedynek z Mrkvą przy rzucie karnym. Reklama

Czesi jednak opadali z sił, a Jastrzębski pokazywał Xavierowi Sabate, że Hiszpan robi błąd, stawiając w Lidze Mistrzów na weterana Mirko Alilovicia, a nie na niego. Miał ponad 50 proc. skuteczności, a Damian Przytuła dał Polakom nawet prowadzenie w 53. minucie (17:16).

Wystarczyła jednak jedna kara dla Przytuły, dwa trafienia Czechów z rzędu - i znów zrobiło się niedobrze.

Nerwy towarzyszyły jednym i drugim do samego końca. Kapitalną interwencją popisał się Jastrzębski, na 75 sekund przed końcem trafił zaś ze skrzydła Czapliński - na 18:17 dla Polski. Zostało 45 sekund, gdy Sabate poprosił o przerwę. I jego drużynie udało się wyrównać, z koła trafił Vit Reichl, fatalny błąd w kryciu popełnił Łukasz Rogulski. Zostało 15 sekund na akcję drużyny Lijewskiego, po czasie selekcjonera.

Michał Olejniczak sfaulowany przez Mateja Havrana - Czech zobaczył czerwoną kartkę / Adam Warżawa

Piłkę dostał Paterek, został sfaulowany. Pytanie brzmiało, czy będzie rzut karny czy wolny. Skończyło się na bezpośrednim wolnym, do piłki podszedł Syprzak. Było ekstremalnie trudno, z boku boiska, obrotowy minimalnie spudłował. Reklama

W niedzielę Polska zagra w Herning ze Szwajcarią - o godz. 15.30. Jeśli Niemcy wygrają w piątek ze Szwajcarią, Polakom do awansu wystarczyć będzie remis wyższy niż 17:17, tak jak i... Szwajcarom. No i oczywiście zwycięstwo. Każde takie rozwiązanie spowoduje, że Biało-Czerwoni przejdą do drugiej fazy w Danii z jednym punktem.

Czechy - Polska 19:19 (12:9)

Czechy: Mrkva (6/23 - 23 proc.), Hrdlička (2/4 - 50 proc.) - Hrstka 5, Solák 4, Morkovsky 3, Kasparek 2, Babák 1, Piroch 1, Blecha 1, Skopár 1, Reichl 1, Zeman, Reznicky, Šterba, Josef.

Kary: 12 minut. Rzuty karne: 3/3.

Polska: Morawski (2/12 - 17 proc.), Jastrzębski (8/16 - 50 proc.) - Przytuła 3, Syprzak 3, Jędraszczyk 3, Moryto 3, Paterek 2, Marciniak 1, Czuwara 1, Wojdan 1, Olejniczak 1, Czapliński 1, Pietrasik, Czuwara, Bis, Rogulski, Gębala.

Kary: 12 minut. Rzuty karne: 1/2.

