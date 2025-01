Ołeksandr Usyk w panteonie gwiazd. Wyróżniony przez legendę boksu

Wie to także Evander Holyfield, który pochwalił go za grudniowe zwycięstwo nad "Królem Cyganów". - Znowu to zrobiłeś, przeszedłeś z wagi cruiser do wagi ciężkiej i pokonania faceta z królewskiej kategorii po raz drugi. Świetna robota, stary. Tyson i Usyk to dwaj dobrzy zawodnicy, ale to, co musisz wiedzieć o Usyku, to to, że zawsze będzie w formie i woli umrzeć niż przegrać\. Zawsze da z siebie wszystko, co stanowiło dużą różnicą w ich rewanżu - powiedział dla Fight Hub TV.