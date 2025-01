Reprezentacja Polski oszukana na mistrzostwach świata? Jeden rzut oka i widać kontrowersje

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej fazę wstępną mistrzostw świata 2025 rozpoczęła niestety od porażki z Niemcami, po czym podeszła do zmagań z kadrą Czech. W tym przypadku wygrana wymknęła się "Biało-Czerwonym" z rąk dosłownie w ostatniej chwili - Vit Reichl na 15 sekund przed końcem starcia doprowadził do remisu 19:19 i na takim rezultacie zakończyła się cała potyczka. Trafienie 31-latka budzi jednak sporo dyskusji co do jego zgodności z przepisami...