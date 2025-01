Rewelacja mistrzostw Europy rozbita przez Polaków. I to tuż przed mundialem!

Austria, Japonia i Tunezja - takich rywali Związek Piłki Ręcznej w Polsce zaprosił do udziału w turnieju 4 Nations Cup - ostatniego i właściwie jedynego sprawdzianu dla Biało-Czerwonych przed mistrzostwami świata. I tak właściwie wyłącznie ten pierwszy mecz może mieć większe znaczenie w kontekście przygotowań do meczów mistrzowskich.

W Herning, już za tydzień, Polacy zaczną mundial od starcia z Niemcami. Później będą jeszcze potyczki z Czechami i Szwajcarią, czyli wyłącznie drużynami z Europy. Grającymi dość podobnie, zarazem na tyle mocnymi, że celem drużyny Marcina Lijewskiego będzie sam awans do drugiej fazy. Jedynie Niemcy wydają się być znacznie mocniejsi, z resztą można powalczyć. Dlatego też spotkanie z Austrią mogło pokazać, na jakim etapie jest polski zespół tuż przed imprezą sezonu. I jak może sobie radzić, gdy w jego składzie brakuje dwóch spośród czterech asów: Szymona Sićki i Michała Daszka. Reklama

Weteran z reprezentacji Austrii raz za razem karcił Polaków. Ale gdy skończył, Biało-Czerwoni uciekli

Austriacy byli rewelacją zeszłorocznych mistrzostw Europy, awansowali z grupy kosztem Hiszpanii. Remisy z Chorwacją, Hiszpanią, Niemcami, zwycięstwo z Węgrami - to robi wrażenie. Do ostatniego spotkania, przegranego z Islandią, byli w grze o półfinał, potrzebowali zwycięstwa. Trener Aleš Pajovič miał dość wąski skład, ale świetnie do wykorzystywał. O powtórkę będzie jednak bardzo trudno, bo kontuzjowany na mundial nie pojedzie największy as tej drużyny Nikola Bilyk. I zabrakło go też oczywiście dzisiaj w Płocku, co miało wpływ na grę drugiej linii. Sytuację ratował Austriakom weteran Janko Božović.

W ekipie Biało-Czerwonych wątpliwości też jest sporo - Lijewski testuje więc zawodników i szuka rozwiązań. Głównie zastępców dla liderów tej drużyny, bo trzon, tak się wydaje, wyłonił się jakiś czas temu.

Polacy zaczęli dość przeciętnie w defensywie, sytuację ratował w bramce Adam Morawski. W ataku nie było dużo lepiej, znów brakowało rzutów z drugiej linii. Taktyką było szukanie Kamila Syprzaka na kole, to zdawało egzamin. W 10. minucie był remis 3:3, ofensywa kulała z obu stron. Reklama

Adam Morawski / Szymon Łabiński

Później to się poprawiło, bardzo dobrą zmianę dał w polskiej ekipie Paweł Paterek. Radził sobie na prawym rozegraniu, dogrywał na skrzydło do Marka Marciniaka, debiutant zdobył nawet swoją pierwszą bramkę. W końcówce pierwszej połowy Polacy uzyskali nawet większą przewagę niż jednobramkową, najpierw 14:12, gdy rzucił Marciniak, później 6:13, gdy poprawił Łukasz Rogulski. To też zasługa harowania w defensywie Michała Olejniczaka, wspierającego go Marciniaka oraz wciąż dobrze broniącego Morawskiego.

I trzy bramki przewagi zespół Lijewskiego miał po pierwszej połowie.

Polska - Austria w 4 Nations Cup w Płocku. Znakomita dyspozycja Biało-Czerwonych w drugiej połowie.

W 40. minucie różnica wzrosła zaś do sześciu bramek - Mikołaj Czapliński rzucił wtedy do pustej bramki. Austriaccy rezerwowi nie dawali rady, brakowało w polu wsparcia odpoczywającego Božovicia, fatalnie wyglądała gra siedmiu na sześciu gości. A Polacy z tego korzystali, kontrowali, rzucali do pustej bramki. Albo z drugiej linii, za sprawą Ariela Pietrasika. Reklama

Co jednak najważniejsze, mieliśmy kapitalną defensywę, którą po przerwie wspierał w bramce Marcel Jastrzębski, a w ostatnim kwadransie: Kacper Ligarzewski. W 44. minucie Polacy wygrywali już 23:15, losy tego spotkania były więc rozstrzygnięte. Przy czym zaznaczmy: wynik był tu najmniej ważny, liczyły się inne rzeczy. Choćby wzorowa współpraca w obronie, kierowanej przez znakomicie dysponowanego Olejniczaka.

W 52. minucie obie drużyny dzieliło już 10 bramek różnicy (28:18). Skończyło się zaś na dwunastu.

Polska - Austria 31:19 (16:13)

Polska: Morawski, Jastrzębski, Ligarzewski - Paterek 7 (2), Syprzak 4, Czuwara 3, Pietrasik 3, Moryto 3, Olejniczak 2, Rogulski 2, Wojdan 2, Czapliński 2, Jędraszczyk 1, Marciniak 1, Będzikowski 1, Przytuła, Gębala, Papina.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 2/2.

Austria: Möstl, Kaiper, Bergmann - Božović 5, Frimmel 3 (1), Wagner 3, Lastro 1, Hutecek 1, Herburger 1, Beloš 1, Albek 1, Nigg 1, Mahr 1, Zivkovic 1, Schweighofer, Dambock, Kofler, Miskovez.

Kary: 6 minut. Rzuty kare: 1/1.

Reklama Mistrzostw Europy 2024: Marcin Lijewski o reprezentacji Polski przed meczem ze Słowenią. / Związek Piłki Ręcznej w Polsce / materiały prasowe

Arkadiusz Moryto i Lukas Herburger / Szymon Łabiński / PAP