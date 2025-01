Już za pięć dni Polacy zagrają w duńskim Herning z Niemcami, za siedem z Czechami, a za dziewięć - ze Szwajcarią. Awans do drugiej rundy mundialu wywalczą trzy zespoły z tej grupy, to cel minimum dla reprezentacji Marcina Lijewskiego . Cel realny, mimo że w Danii nasi wystąpią bez Michała Daszka i Szymona Sićki .

Forma, jaką Polacy pokazali w turnieju 4 Nations Cup, daje jednak dużo optymizmu. Grali z innymi uczestnikami mundialu, choć - to oczywiste - jedynie Austriacy przypominają stylem gry naszych grupowych rywali. Z Austrią Biało-Czerwoni wygrali jednak 31:19 , Japonię, bez naszych największych gwiazd, pokonali 30:29 , a dziś rozprawili się jeszcze z Tunezją. I to w jakim stylu!

Polska - Tunezja w 4 Nations Cup. Kapitalny mecz Polaków, szybki "odjazd" już w pierwszych minutach

W kadrze na 4 Nations Cup znalazło się w polskiej ekipie 21 zawodników - wszystkich do Danii Lijewski zabrać nie może. Trwały więc ostatnie "eliminacje" kadrowe i trzeba przyznać, że niektórzy kandydaci do wyjazdu zaprezentowali się rewelacyjnie.

Choćby Damian Przytuła , który w 4 Nations Cup nie pokazał wcześniej nic, co dawałoby mu szansę na wygranie miejsca na lewym rozegraniu w kadrze do Herning. Dziś zaś już na samym początku dwa razy przymierzył z dystansu, zdobył dwie bramki. A później dorzucił dwie asysta do Kamila Syprzaka i Piotra Jędraszczyka . Ten ostatni tak samo walczy o miejsce na środku, tu konkurencja jest spora. I też szybko dwa razy trafił, imponował swoją ruchliwością.

Wysoka przewaga Polski w drugiej połowie spotkania z Tunezją. Świetny prognostyk przed mundialem

Większych emocji sportowych już w tym spotkaniu być nie mogło, co nie znaczy, że nic się nie działo. A działo się wiele. Lijewski dawał szansę kolejnym zawodnikom, a ci trzymali równie wysok poziom. Kapitalnie do bramki wprowadził się Morawski, skutecznością imponował Mikołaj Czapliński, który jest kolejną opcją - po Syprzaku i Pawle Paterku - do wykonywania rzutów karnych. No i Kamil Syprzak raz po raz odnajdywał się na kole, też trafiał obok tunezyjskich bramkarzy. Aż w końcu zastąpił go Łukasz Rogulski.