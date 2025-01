Marcin Lijewski podjął decyzję przed mundialem. Zaskakujący wybór bramkarzy

Bardzo udane występy reprezentacji Polski w 4 Nations Cup sprawiły, że selekcjoner reprezentacji Polski Marcin Lijewski do samego końca zastanawiał się, kogo ostatecznie zabierze na mistrzostwa świata. A skręclić musiał trzech zawodników. Ostatecznie do Herning, co jest zaskoczeniem, poleci aż trzech bramkarzy. Wypadło zaś trzech graczy z drugiej linii, z młodszego pokolenia. Ich czas ma dopiero nadejść. W środę pierwszy mecz mistrzostw świata - z Niemcami.