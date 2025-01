Zawodnicy z ORLEN Superligi zagrają na mistrzostwach świata 2025!

Polska

Dla naszej reprezentacji będzie to 18. występ w mistrzostwach świata w historii. W sumie reprezentacja Polski wywalczyła cztery medale: srebrny w MŚ 2007 w Niemczech oraz trzy brązowe - w MŚ 1982 w Niemczech, MŚ 2009 w Chorwacji i MŚ 2015 w Katarze. Dwa z nich - w 2007 i 2009 roku - były udziałem selekcjonera biało-czerwonych Marcina Lijewskiego, który pracuje z kadrą od blisko dwóch lat.

Do fazy zasadniczej mistrzostw świata awansują trzy zespoły, a czwartemu pozostanie udział w Pucharze Prezydenta IHF. Matematyka jest prosta: biało-czerwoni muszą wygrać minimum jedno spotkanie, aby znaleźć się w kolejnej rundzie.

- Dla nas kluczowe będą spotkania z Czechami i Szwajcarią. To na nich musimy się najbardziej skupić - ocenił Marcin Lijewski. - Nie chciałbym być minimalistą. Na pewno chcemy wyjść z grupy i to jest nasz główny cel. Paradoksalnie, następna runda może być dla nas... łatwiejsza. Skupmy się jednak na razie na tych trzech meczach, które mamy, a później mam nadzieję, że nabierzemy rozpędu i będziemy grać coraz lepiej.

Obrotowy, który jest wychowankiem ORLEN Wisły Płock, a od kilku lat gra w PSG, nie miał ostatnio szczęścia do turniejów MŚ. W 2017 i 2023 roku nie mógł w nich wystąpić z powodu kontuzji, z kolei w 2021 roku jego występ zablokował koronawirus. Gdy więc przed MŚ 2025 , podczas zgrupowania w Płocku, otrzymał ten sam hotelowy pokój, w którym cztery lata temu spędzał kwarantannę, to... natychmiast poprosił o zmianę.

Mimo młodego wieku (31 stycznia będzie obchodził 24. urodziny) ważną postacią w polskiej drużynie jest też inny zawodnik Industrii Kielce - Michał Olejniczak . Z powodzeniem może grać zarówno na środku rozegrania, jak i na prawej i lewej "połówce". Do tego jest jednym z naszych czołowych obrońców.

Chorwacja

Reprezentacja Chorwacji ma w dorobku pięć medali MŚ, z czego najcenniejszy wywalczyła w 2003 roku, gdy sięgnęła po złoto. Dawny blask drużynie ma przywrócić trener Dagur Sigurdsson, który przejął chorwacką kadrę w ubiegłym roku, przed kwalifikacjami do igrzysk w Paryżu. W turnieju olimpijskim Chorwaci wygrali z Japonią i Niemcami, ale cztery punkty nie wystarczyły do wyjścia z grupy i walki o medale.

W składzie Chorwatów na MŚ znalazł się jeden przedstawiciel ORLEN Superligi - Leon Susnja (ORLEN Wisła Płock). Obrotowy jest ekspertem od gry w obronie, a kilka tygodni temu przedłużył kontrakt z mistrzami Polski do 2027 roku.

Czechy

Od blisko trzech lat kadrę prowadzi Xavi Sabate , który łączy tę funkcję z pracą w ORLEN Wiśle Płock. W tym czasie reprezentacja Czech zanotowała spory progres. Wygrała między innymi z Islandią i sprawiła też kłopoty Duńczykom (do przerwy remis 9:9, ostatecznie porażka 23:14 w fazie grupowej EHF Euro 2024). W eliminacjach MŚ 2025 wyeliminowała z kolei Rumunię (porażka 30:31 i wygrana 29:20).

- Pracuję w Polsce od ponad sześciu lat - przypomniał Xavi Sabate. - Znam ligę, zawodników i może stąd wynikają obawy niektórych kibiców, jeśli chodzi o mecz Polska - Czechy. Ale to nie trenerzy grają na boisku, ale zawodnicy. Moim zadaniem jest jak najlepiej ich przygotować do meczu, a później udzielać im wskazówek, zarządzać ich grą już w trakcie spotkania. Jednak na końcu zawsze o wyniku decyduje zespół, a nie trener. I to zawsze zawodnicy są najważniejszymi postaciami.