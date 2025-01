Polacy dostali w Herning "sportowego gonga", jak to lapidarnie ujął Artur Siódmiak . Legendarny obrotowy komentował w stacji Viaplay mecz z Algierią i od razu zwrócił uwagę, że ważne będzie podejście mentalne reprezentantów Polski. W Danii Biało-Czerwoni grali w jedynej w tych mistrzostwach wyłącznie europejskiej grupie - nie byli w stanie wygrać żadnego spotkania. W efekcie zostali zdegradowani do Pucharu Prezydenta - rozgrywek pocieszenia dla najsłabszych ekip. Tych wszystkich, które w ośmiu grupach zajęły ostatnie miejsca.

Nie ma co ukrywać: przenosiny z Danii do Chorwacji były dla reprezentacji Polski wielkim policzkiem. Inne rozwiązanie, niż cztery zwycięstwa - trzy w fazie grupowej oraz później w boju o 25. miejsce - byłyby kompromitacją. Jedyny zespół, który może prezentować klasę zbliżoną do Polaków, a też musi rywalizować w Poreču, to Japonia.