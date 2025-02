Historyczny wynik polskich siatkarek. Kapitalny występ w Lidze Mistrzyń

Zespół PGE Grot Budowlanych przystąpił do meczu w komfortowej sytuacji. Polski zespół miał zaliczkę z pierwszego spotkania na wyjeździe . W specyficznej hali w Obrenovac, o której w przedmeczowej wypowiedzi wspominał trener łodzianek Maciej Biernat , siatkarki Budowlanych nie przegrały ani jednego seta . W rewanżu szybko przypieczętowały awans do ćwierćfinału.

Liga Mistrzyń siatkarek. Polski zespół świętował już po dwóch setach

W drugiej partii gospodynie odskoczyły na trzy punkty przy zagrywkach rozgrywającej Alicji Grabki. 26-letnia siatkarka po rezygnacji z gry w kadrze Joanny Wołosz jest jedną z siatkarek aspirujących do drużyny Stefano Lavariniego. We wtorek pokazała się z dobrej strony, imponować mogły zwłaszcza szybkie piłki do Damaske. Przewagę do pięciu punktów powiększyła Jelena Blagojević, która bezbłędnie wykończyła kontratak. Po bloku Enweonwu było już 19:13 dla Budowlanych. Łodzianki pewnie wygrały partię 25:18 i już po dwóch setach mogły świętować awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.