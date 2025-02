18 lutego przyszedł tymczasem moment wielkiego rewanżu - tym razem do zmagań doszło na legendarnym San Siro, a na murawie, jeśli mowa o Polakach, obecny był nie tylko Moder , ale też sędzia Szymon Marciniak , wspierany zza linii bocznych przez Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika .

Mocny początek hitu Milan - Feyenoord. Błyskawiczny gol i żółta kartka dla Modera

Spotkanie zaczęło się od naprawdę mocnego akcentu - wynik został otworzony już w 1. minucie po tym, jak Santiago Gimenez trafił do bramki z główki z najbliższej możliwej odległości . Thomas Beelen nie zdołał w tym przypadku upilnować rywala.

Liga Mistrzów. Szymon Marciniak bezwzględny dla Hernandeza. Czerwona kartka po "symulce"

Do przerwy wynik się nie zmienił, za to polski arbiter przyznał jeszcze jedno "żółtko", które zostało zapisane przy nazwisku Theo Hernandeza. To o tyle istotna informacja, że po zmianie stron, w 51. minucie, Francuz znowu obejrzał żółty kartonik i w konsekwencji wyleciał z boiska.