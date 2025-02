Szalone starcie i sześć goli w Lizbonie. A w Bergamo wielka sensacja, aż trudno uwierzyć

Prawdziwy rollercoaster emocjonalny przeżyli we wtorek kibice w Lizbonie. W rywalizacji Benfiki z AS Monaco kilkukrotnie dochodziło do zwrotów akcji, a goli golądaliśmy aż sześć. Ostatecznie to zespół ze stolicy Portugalii dzięki remisowi 3:3 awansował do 1/8 finału. Działo się także w Bergami, gdzie Atalanta została w pierwszej połowie znokautowana przez Club Brugge. Belgowie wygrali 3:1 i przypieczętowali sensacyjny awans.