Dramat Barcelony, koszmarna kontuzja bramkarza. Wieści dotarły już do Polaków

Potężny cios dla Barcelony. Kolejny bramkarz kontuzjowany

Diagnoza okazała się druzgocącą. 34-latek zerwał więzadło krzyżowe i w związku z tym czeka go operacja, a później wielomiesięczna rehabilitacja. To spory cios dla Barcelony, która w najbliższy czwartek zmierzy się w Lidze Mistrzów z Industrią Kielce. Wieści o kontuzji bramkarza z pewnością dotarły już do kielczan, przeciwko którym nie będzie mógł wystąpić.