Bayern bił głową w mur, spektakularny opór Celtiku. Kluczowy gol w ostatniej chwili

Liga Mistrzów, Bayern - Celtic: "The Bhoys" pokazali pazur w pierwszej połowie. Bayern pozbawiony konkretów

Pierwsze większe zamieszanie w polu karnym gospodarze stworzyli już w 3. minucie - wówczas to Michael Olise znalazł swym podaniem Serge'a Gnabry'ego, ale strzał główką tego zawodnika okazał się niecelny. Nieco wcześniej zaś okazji do zagrożenia Kasperowi Schmeichelowi szukał też Jamal Musiala i choć upadł on w "szesnastce", to gwizdek sędziego milczał niczym zaklęty.