Intencją włodarzy Wieczystej Kraków jest awans do Ekstraklasy i trzeba przyznać, że klub jest na najlepszej ku temu drodze. Marsz ku najwyższej klasie rozgrywkowej rozpoczął się od sezonu 2021/22. Wieczysta awansowała z IV do III ligi, a obecnie rywalizuje już w drugiej. Rundę jesienną zakończyła na drugim miejscu za Pogonią Grodzisk Mazowiecki i ma wielki apetyt, żeby dostać się na zaplecze Ekstraklasy.

Wieczysta pracuje nad kolejnym hitem. Media: Carlitos wróci do Krakowa

Redakcja "TVP Sport" dotarła do informacji, iż o krok od dołączenia do Wieczystej jest były król strzelców Ekstraklasy - Carlitos. Reprezentujący w przeszłości barwy m.in. Wisły Kraków, czy Legii Warszawa Hiszpan od lipca reprezentuje Atromitos Ateny, ale w Grecji nie czuje się komfortowo. Jako że jego umowa ważna jest tylko do końca czerwca 2025 roku, latem będzie mógł dołączyć do ekipy Sławomira Peszko za darmo.