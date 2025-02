Kluczowe wieści z obozu Bayernu dla Lewandowskiego. Wielki niepokój u gigantów

O godz. 21.00 rozpoczęły się tymczasem trzy kolejne potyczki. W meczu Atalanty Bergamo z Clube Brugge to ekipa z Belgii okazała się wyraźnie lepsza i pokonała faworyta z północy Włoch, z kolei w rywalizacji Benfiki z AS Monaco padł szalony remis 3:3 , który jednak premiował awansem lizbończyków.

Niemniej gorąca atmosfera zapanowała też w Monachium, gdzie Bayern do samego końca drżał o losy swojego awansu - Celtic postawił "Die Roten" naprawdę twarde warunki i dopiero w 94. minucie pozwolił sobie strzelić gola. Remis 1:1 - bo taki padł w Bawarii - pozwolił podopiecznym Vincenta Kompany'ego ostatecznie przedrzeć się do 1/8 finału Champions League .

Liga Mistrzów. Kane bez gola i z możliwą kontuzją. Anglik nie był w stanie dogonić Lewandowskiego

Tutaj warto napomknąć, że bramkę dla "Gwiazdy Południa" zdobył Alphonso Davies , a licznik goli ani drgnął w przypadku Harry'ego Kane'a , który co prawda w pierwszej połowie m.in. obił poprzeczkę bramki Kaspera Schmeichela , ale w drugiej części starcia... nie pojawił się już na boisku. Anglik najprawdopodobniej nabawił się kontuzji , która wykluczyła go ze zmagań.

Liga Mistrzów. Środa pełna kolejnych piłkarskich emocji

Gwinejczyk będzie mieć z kolei okazję na podkręcenie swych liczb już 19 lutego, kiedy to jego BVB rozegra play-offowy rewanż z lizbońskim Sportingiem. W środę do akcji ruszą też PSG i Stade Brestois, PSV Eindhoven i Juventus oraz Real Madryt i Manchester City. Do śledzenia wybranych spotkań w formie tekstowej relacji live zapraszamy do Interii Sport.