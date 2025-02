Kto lepszy w starciu beniaminków? Mistrzynie Polski zawitają do Gniezna

W środowe popołudnie czeka nas starcie dwóch zespołów reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej. MKS URBIS Gniezno rywalizuje w dwumeczu z Iuventą Michalovce o awans do półfinału Pucharu Europejskiego EHF, natomiast aktualne mistrzynie Polski czeka decydujące spotkanie o awansie do ćwierćfinału Ligi Europejskiej Kobiet. Pierwszy mecz tych drużyn w obecnym sezonie należał do bardzo wyrównanych - dopiero w ostatnim kwadransie lubinianki zdołały wypracować bezpieczną przewagę. Tym razem gnieźniankom będzie trudniej o korzystny wynik, głównie ze względu na liczne kontuzje w zespole. W ostatnim meczu w Chorzowie zawodniczki MKS-u URBIS wystąpiły zaledwie w jedenastoosobowym składzie.

- To drużyna, która od lat dominuje w polskiej piłce ręcznej, są niezwykle wymagającym rywalem. Wspólnie z naszymi kibicami chcemy pokazać charakter, serce do gry i udowodnić, że w Gnieźnie nikt nie ma łatwego meczu. Zagłębie to doświadczona drużyna, ale my wierzymy w swoje możliwości i damy z siebie wszystko, aby zdobyć kolejne punkty - zapowiedziała Katarzyna Cygan, rozgrywająca MKS-u URBIS Gniezno.