Syprzak w ogniu krytyki. Legenda nie chce go widzieć, grozi mu kara

"Biało-Czerwoni" niestety nie zachwycili na tegorocznym mundialu. Zamiast gry o czołowe miejsca, od kilku dni pojedynkowali się o Puchar Prezydenta wraz z najgorszymi drużynami turnieju. Kiepska postawa podopiecznych Marcina Lijewskiego w fazie grupowej zmartwiła wielu kibiców "szczypiorniaka". Wydawało się, że gorzej być nie może. A jednak, w sobotnie popołudnie głośno zrobiło się o opuszczeniu zgrupowania przez Kamila Syprzaka, który postanowił wrócić do klubu. Związek Piłki Ręcznej w Polsce od razu wydał komunikat, iż nie dostał on na to zgody, jednocześnie zapowiadając dochodzenie.

