Polacy, uważajcie! Prawie pół setki bramek, rewelacja mundialu już pewna swego

Już za półtora miesiąca Polaków czeka eliminacyjny dwumecz z Portugalią w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. I patrząc na to, co zespół z Półwyspu Iberyjskiego wyprawia w Oslo, można się tych spotkań poważnie obawiać. Na zakończenie zmagań w grupie III Portugalczycy rozbili Chile 46:28 i zapewnili sobie pierwsze miejsce. A w starciu o półfinał zmierzą się w środę z Niemcami.