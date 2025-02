Thriller w Piotrkowie Trybunalskim. Żelazne nerwy Lucyny Sobeckiej

Wydawało się jednak, że bliżej triumfu w niedzielnym spotkaniu były zawodniczki Energa Szczypiorno Kalisz - na trzy minuty przed końcem meczu prowadziły one różnicą dwóch bramek. Bardzo dobrze w bramce spisywała się Patrycja Chojnacka, jednak jej zachowanie w ostatnich sekundach miało wpływ na ostateczny wynik. Zdaniem sędziów, po decyzji o rzucie wolnym nie oddała piłki rywalkom, za co ukarano ją czerwoną kartką. Zgodnie z przepisami piłki ręcznej, takie zachowanie w ostatnich trzydziestu sekundach gry skutkuje rzutem karnym, który na bramkę zamieniła Lucyna Sobecka.

- Ta porażka niezwykle boli, ale dostrzegamy progres i optymistycznie patrzymy w przyszłość. Będziemy rywalizować w grupie spadkowej ORLEN Superligi Kobiet, dlatego naszym celem jest wygranie w niej wszystkich spotkań. Do zakończenia rundy zasadniczej pozostały nam jeszcze dwa mecze i w każdym z nich będziemy walczyć o kolejne punkty - zapowiedziała Monika Cholewa, II trenerka Energa Szczypiorno Kalisz.

Medaliści bez potknięcia

W pierwszej połowie mogłyśmy prowadzić wyżej, jednak nie wykorzystałyśmy wielu stuprocentowych sytuacji. W tym meczu nie miało to wpływu na końcowy wynik, jednak w wyrównanych spotkaniach każda piłka jest na wagę złota. Dziewczyny zaprezentowały się dzisiaj bardzo dobrze w obronie, a każda zawodniczka, która pojawiła się na parkiecie, wnosiła wartość dodaną w tym elemencie gry

Bardzo pewne zwycięstwo zapisały na swoim koncie zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin , które pokonały na wyjeździe Młyny Stoisław Koszalin 28:18 (18:6). Podopieczne Pawła Tetelewskiego po upływie niespełna dwudziestu minut meczu prowadziły 11:3, a na wyróżnienie zasługiwały zwłaszcza Paulina Wdowiak i Julia Pietras. Po zmianie stron faworytki nie grały już tak spektakularnie, jednak nie przeszkodziło to im w sięgnięciu po pewne zwycięstwo.

Na pozycji wicelidera ORLEN Superligi Kobiet znajduje się KPR Gminy Kobierzyce, który pokonał Sośnicę Gliwice 31:24 (13:11). O ile pierwsza połowa należała do bardzo wyrównanych, to po przerwie zespół z województwa dolnośląskiego mógł kontrolować przebieg wydarzeń na parkiecie. Było to możliwe dzięki bramkom m.in. Pauliny Stapurewicz i Patrycji Kozioł.