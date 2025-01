Algieria, Kuwejt, Gwinea, USA - to cztery zespoły, które Polacy zdołali pokonać w mistrzostwach świata. Gdyby choć jedna z tych ekip była rywalem Biało-Czerwonych w pierwszym etapie turnieju, zespół Lijewskiego zapewne grałby o to, co sobie zaplanował: miejsca 9-12. To byłby szczyt możliwości Polaków w tym momencie, zespół jest bowiem budowany.

Swoją drużynę budują także Amerykanie - ich celem jest wyjście z grupy za 3,5 roku, podczas igrzysk w Los Angeles. Już i tak zrobili spore postępy, na poprzednim mundialu nie musieli grać o Puchar Prezydenta, pokonali w pierwszej fazie Maroko, a w drugiej Belgię. Przerwali passę 23 kolejnych porażek w MŚ, trwała ona... 50 lat! Teraz trafili do bardzo trudnej grupy, z Norwegią, Brazylią i Portugalią, nie udało się sprawić sensacji. Taką sensacją, mimo wszystko, byłoby jednak zwycięstwo z Polską. Reklama

A Biało-Czerwoni wygrali dotąd wszystkie bezpośrednie starcia z Amerykanami, choć ostatnie miało miejsce w Igrzyskach Dobrej Woli w Moskwie w 1986 roku. Wtedy byliśmy lepsi o jedną bramkę. Teraz - po 60 minutach - USA pierwszy raz nie przegrywało z Polską.

Polska - USA w mistrzostwach świata w piłce ręcznej. Stawką - 25. miejsce i Puchar Prezydenta

Polacy zaczęli tak, jakby chcieli udowodnić, że mogą szybko załatwić sprawę. Uciekli na 3:1, na dobry poziom od razu wskoczył w bramce Marcel Jastrzębski, a wydawało się też, że dużo da drużynie powrót do gry Arkadiusza Moryty. Tylko on, a także Adam Morawski walczyli osiem lat temu w finale Pucharu Prezydenta we Francji z Argentyną, wówczas stawką było jednak 17. miejsce.

Moryto nie prezentował jednak wybitnej formy, ale kiepsko grali też i pozostali gracze z pola. Zaczęło się dziać coś dziwnego - Amerykanie, grający w większości w drugich i trzecich ligach w różnych europejskich krajach, zaczęli dyktować warunki. Prowadzona przez Piotra Jędraszczyka ofensywa popełniała momentami komiczne błędy - gdy po 11 minutach Marcin Lijewski poprosił o przerwę, jego podopieczni mieli już siedem technicznych pomyłek. I przegrywali 3:5, a za chwilę - 3:6. Dopiero Łukasz Rogulski przerwał tę 10-minutową koszmarną niemoc. Reklama

Polacy wiedzieli już, że na stojąco tego spotkania nie wygrają, rywale się nie położą. Musieli gonić wynik, mieli kilka szans, by wyrównać. Aż w końcu ta sztuka udała się w 25. minucie Jędraszczykowi, trafił na 10:10. Wystarczyło, że faworycie nieco mocniej zagrali w defensywie, a już zaczynały się szanse do kontrataków. Tylko że w nich szwankowała skuteczność, a Moryto w 27. minucie przegrał też pojedynek z Palem Merkovszkym przy rzucie karnym. A później nie trafił przez całe boisko do pustej bramki. Efekt? Po pierwszej połowie Amerykanie prowadzili 13:11. Pachniało kompromitacją.

Biało-Czerwoni w opałach. Pierwsza w historii porażka z USA mogła stać się faktem

Polacy w drugiej połowie byli już bardziej skoncentrowani, nie popełniali prostych błędów, ale jakoś na parkiecie trudno było zauważyć różnice między piłkarzami z zawodowych lig a półzawodowcami. Brakowało pomysłu w ataku, Damian Przytuła "szarpał" się z rywalami na 10. metrze, rzucał z dystansu - z różnym skutkiem. Jędraszczyk, zawodnik niezwykle szybki, nie potrafił tak rozprowadzić akcji, by Polacy mogli w którejś strefie stworzyć przewagę. Jakby tego było mało, w 38. minucie staw skokowy skręcił Michał Olejniczak. Reklama

Kontuzjowany Michał Olejniczak. To fatalna informacja dla Industrii Kielce / Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce / materiał zewnętrzny

Udało się jednak w końcu wyrównać, po świetnej interwencji Morawskiego, a później trafieniu Pawła Paterka - na 15:15. Widać było większą złość w polskiej ekipie, chęć "poszarpania się" z rywalami.

Zespół Lijewskiego nie poszedł jednak za ciosem. Pojawiły się błędy szwankowało znów rozegranie, a Amerykanie nawet zdołali wyprowadzić kontrę. To oni trafili trzy razy z rzędu, odskoczyli nagle na 18:15, a mogli niedługo później na 20:16. Maciej Gębala starał się jeszcze mobilizować kolegów, ale tu niezbędny był radykalny zwrot w ofensywie. Przez 16 minut Polacy zdobyli przecież zaledwie pięć bramek.

Amerykanie też osłabli fizycznie, próbowali grać siedmiu na sześciu, ale i to nie dawało im efektów. Mecz był daleki od poziomu mistrzostw świata, sytuację ratował jednak w bramce Adam Morawski. Co z tego, skoro ze skrzydeł nie trafiali Jan Czuwara czy Marek Marciniak.

Rzuty karne na koniec starcia Polski z USA. Popis Morawskiego i Jastrzębskiego

W końcu się jednak udało - i to grając w osłabieniu. Na sześć minut przed końcem na 19:19 wyrównał Jędraszczyk. A rywale z "szybkiego środka" nie trafili do pustej bramki. Reklama

A Czuwara do pustej bramki trafił - na 20:19 w 56. minucie. To nie oznaczało końca emocji, nasz zespół nie był na tyle mocny, by zapewnić sobie wystarczającą przewagę. Gdy zaczynała się ostatnia minuta, to Amerykanie mieli piłkę, na tablicy był wynik 21:21.

Tyle że i oni się pomylili, i Biało-Czerwoni nie byli w stanie przeprowadzić skutecznej akcji. O Pucharze Prezydenta miały decydować rzuty karne. A w nich Jastrzębski i Morawski zrobili swoje, Polska jednak wygrała. I zdobyła Puchar Prezydenta.

Polska - Stany Zjednoczone 24:22 po rzutach karnych (11:13, 21:21)

Polska: Jastrzębski (7/20 - 35 proc.), Morawski (5/14 - 36 proc.) - Jędraszczyk 4, Przytuła 3, Adamski 3, Pietrasik 3, Paterek 3, Czuwara 2, Wojdan 2, Rogulski 2, Moryto 1, Olejniczak 1, Marciniak, Gębala, Czapliński.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 6/7.

