Kompromitacja Barcelony, a teraz nagły zwrot akcji. Ta zmiana dotknie Lewandowskiego

"Duma Katalonii" z powodu problemów finansowych nie mogła zarejestrować Hiszpanów, a decyzja w ich sprawie potrafiła kilkukrotnie się zmieniać. Ostatecznie obaj piłkarze mogą występować w barwach "Blaugrany", choć prezes La Liga, Javier Tebas robi co może, aby doprowadzić do kolejnego zwrotu akcji. Takowych prawdopodobnie uda się jednak uniknąć w przyszłym sezonie.

La Liga zdecydowała, wzrost limitu wynagrodzeń w Barcelonie. Ważna wiadomość dla Lewandowskiego

A to wszystko za sprawą nowego limitu płacowego, który został zaakceptowany przez władze La Liga. Wzrósł on aż do poziomu 463 milionów euro. A to oznacza wzrost aż o 37 milionów euro względem poprzedniego zestawienia. Rok temu limit opiewał na 204 miliony. Tym samym Barcę wyprzedza teraz tylko Real Madryt (754,894 mln). Za nią znalazło się natomiast Atletico Madryt (314,281 mln).