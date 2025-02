Show Urbaniaka. Patent Wybrzeża na karne dalej działa

W 19. serii Azoty Puławy podjęły Orlen Wisłę Płock. Miejscowi swoich szans na walkę z faworyzowanym rywalem mogli szukać w tym, że "Nafciarze" przystąpili do rywalizacji niespełna dwie doby po meczu w Paryżu. To było widoczne w pierwszej części, ale w drugiej ekipa Xaviera Sabate osiągnęła wyraźną przewagę, wygrywając 34:20.

- Cieszy zwycięstwo, ale nie do końca styl. Po dwóch miesiącach przerwy zawsze jest niepewność, jak wykonana praca przełoży się na mecze o punkty. Na treningach i w sparingach wyglądało to lepiej. W spotkaniu o stawkę dochodzi więcej stresu. Pierwsza połowa była nerwowa, brakowało nam pewności w ataku pozycyjnym. W obronie nie mieliśmy rytmu. To nie przeciwnik wymuszał na nas błędy, tylko robiliśmy je sami, poprzez złe ustawienie. Od 20. minuty staliśmy z tyłu zdecydowanie lepiej i wróciliśmy do gry. W szatni powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy w meczu i wszystko musi ułożyć się na naszą korzyść. Mieliśmy kontrolę. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy okazji, aby odskoczyć jeszcze na więcej bramek - tłumaczył Bartłomiej Jaszka, trener Energi MMTS-u.