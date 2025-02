Dramatyczny bój o półfinał. Kontuzja polskiego siatkarza, 30 punktów Bartosza Kurka

Na boisku w Warszawie spotkała się trzecia i czwarta drużyna PLusLigi. To był absolutny hit ćwierćfinałów TAURON Pucharu Polski i nie zawiódł . Na boisku najmocniej błyszczał co prawda Bartosz Kurek , ale to reprezentanci Polski z Warszawy mogli świętować.

ZAKSA w ostatnich tygodniach była w PlusLidze nie do zatrzymania, choć musiała mierzyć się z dużymi problemami. Na środku z konieczności grał przyjmujący Jakub Szymański, w ostatnim spotkaniu z PSG Stalą Nysa brakowało też zmagającego się z wirusem Kurka . Kapitan reprezentacji Polski we wtorek wrócił jednak do szóstki, a na środku gotowy do gry był Andreas Takvam.