I to właśnie Kessler "wpadła dziś w objęcia" Coco Gauff , z nią zmierzyła się o trzecią rundę. Oczywistą faworytką była Gauff, trzecia zawodniczka rankingu, mistrzyni WTA Finals i jesiennego turnieju w Pekinie. I tak przecież kapitalnie prezentująca się na starcie tego sezonu, gdy w United Cup nie dała najmniejszych szans Idze Świątek . I do ćwierćfinału Australian Open kontynuowała swoją passę.

Amerykanka nie sprostała też bowiem w Dosze Marcie Kostiuk , dziś powtórzyła się historia w starciu z Kessler. Znów dwa sety, znów cała masa błędy 20-latki, znów frustracja po nieudanych forhendach. Wygląda na to, że po niedawnej jesiennej trenera znów coś jest nie tak .

WTA 1000 Dubaj. Coco Gauff kontra McCartney Kessler w drugiej rundzie. Sensacyjny scenariusz tego meczu

W 19 pierwszych gemach doszło tylko do dwóch przełamań, oba były na korzyść Kessler. I to nie tak, że Gauff nie miała swoich szans - miała ich sporo. Tyle że wówczas zawodziła, popełniała zaskakujące błędy, trafiała czasem prostymi zagraniami w połowę siatki.

Już na starcie Kessler ponownie wywalczyła breaka, za chwilę podwyższyła na 2:0. I trzymała dość bezpiecznie tę przewagę, niemal do końca. Gdy w szóstym gemie Gauff udało się doprowadzić do równowagi, nawet gdy Kessler drugi serwis zagrała lekko w środek kara serwisowego, to Coco i tak popsuła forhend w dłuższej wymianie.