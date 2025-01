Nie wszyscy kibice i eksperci byli zadowoleni ze zmian, jakie UEFA wprowadziła w europejskich rozgrywkach. Być może to kwestia przyzwyczajenia do poprzedniego formatu, ale piłkarska centrala na Starym Kontynencie chciała urozmaicić międzynarodowe zmagania. I trzeba przyznać, że zwłaszcza w ostatniej kolejce Ligi Konferencji dostaliśmy przedsmak tego, co czekało na nas w środowy wieczór w Lidze Mistrzów. Reklama

Dokładnie o godzinie 21:00 rozbrzmiał pierwszy gwizdek na osiemnastu stadionach, a kluby ruszyły do walki o ostatnie punkty w fazie ligowej. Niektóre zespoły były już pewne awansu, niektóre walczyły o wszystko, a jeszcze inne wiedziały, że i tak pożegnają się z Ligą Mistrzów. Gra toczyła się również o końcowe miejsce w tabeli, które wskazywało na to, na kogo można wpaść w 1/16 lub 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów - tabela. Oto ostateczny układ tabeli w Champions League

Największym zaskoczeniem przed ostatnią kolejką Champions League był fakt, że Manchester City wisiał nad przepaścią i miał aż dwa punkty straty do miejsca, które gwarantowało awans do 1/16 finału. "Obywatele" musieli wygrać nie tylko swoje spotkanie, ale również liczyć na korzystne rezultaty w innych spotkaniach. A przecież w ważnym meczu prowadzili z PSG w Paryżu 2:0, aby ostatecznie przegrać 2:4.

Ciekawie było również na czołowych miejscach, które dawały bezpośredni awans do 1/8 finału. Liverpool i FC Barcelona były jedynymi zespołami, które już przed tygodniem zapewniły sobie grę w tej fazie Ligi Mistrzów. Kolejnych kilkanaście drużyn było w walce o top 8. Sytuacja w tabeli zmieniała się w zasadzie co bramkę i roszady miejsc były niekiedy znaczne. Ostatecznie wyłoniono dwadzieścia cztery zespoły, które będą grały dalej. Reklama

To, nad czym zastanawiało się wielu fanów, a więc czy Manchester City będzie grał dalej, wyjaśniło się najwcześniej. Choć podopieczni Pepa Guardioli przegrywali z Clube Brugge do przerwy, wygrali 3:1 i awansowali do 1/16 finału. Dużej szansy nie wykorzystała natomiast FC Barcelona. Zespół z Katalonii dwukrotnie prowadził z Atalantą, ale nie zdobył trzech punktów i nie skorzystał z potknięcia Liverpoolu w Holandii.

Tym samym to The Reds wygrali fazę ligową. Zespoły, które są już pewne gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów to: Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa. O awans do tej fazy powalczą m.in. Real Madryt, Manchester City, Paris Saint-Germain, czy Bayern Monachium.



Liga Mistrzów 2024/25: aktualna tabela Miejsce Drużyna Punkty Bilans bramek 1 Liverpool 21 17:5 2 FC Barcelona 19 28:13 3 Arsenal 19 16:3 4 Inter 19 11:1 5 Atletico Madryt 18 20:12 6 Bayer Leverkusen 16 15:7 7 Lille 16 17:10 8 Aston Villa 16 13:6 9 Atalanta 15 20:6 10 Borussia Dortmund 15 22:12 11 Real Madryt 15 20:12 12 Bayern 15 20:12 13 AC Milan 15 14:11 14 PSV 14 16:12 15 PSG 13 14:9 16 Benfica 13 16:12 17 Monaco 13 13:13 18 Brest 13 10:11 19 Feyenoord 13 18:21 20 Juventus 12 9:7 21 Celtic 12 13:14 22 Manchester City 11 18:14 23 Sporting 11 13:12 24 Club Brugge 11 7:11 25 Dinamo 10 12:19 26 Stuttgart 10 13:17 27 Szachtar 7 4:8 28 Bologna 6 4:9 29 Crvena zvezda 6 13:22 30 Sturm 6 5:14 31 Sparta Praga 4 7:21 32 Lipsk 3 8:15 33 Girona 3 5:13 34 Salzburg 3 5:27 35 Slovan 0 7:27 36 Young Boys 0 3:24

