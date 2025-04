Znamy wynik głosowania do Komitetu Wykonawczego UEFA. Wiadomo, co z Cezarym Kuleszą

Za nami wybory do Komitetu Wykonawczego UEFA, jednego z najważniejszych organów w europejskiej piłce. To właśnie członkowie Komitetu decydują o tym, kto zostanie organizatorem najważniejszych piłkarskich wydarzeń w Europie , m.in. mistrzostw Europy czy finału Ligi Mistrzów . Są również decyzyjni, jeśli chodzi o rozporządzanie środkami pomocowymi oraz tymi przeznaczonymi do celów federacji.

- Po konsultacjach z wiceprezesami federacji podjęto decyzję o desygnowaniu aktualnego Prezesa - Cezarego Kuleszy, do ubiegania się o to stanowisko w strukturach UEFA - kontynuowano.

Znamy wyniki wyborów do Komitetu Wykonawczego UEFA. Złe wieści dla Polski

W wyborach udział wzięło 11 kandydatów, w tym właśnie aktualny prezes PZPN. Niestety, nie został on wybrany do struktur UEFA. Uzyskał 21 głosów i zajął ósme miejsce. Do Komitetu wchodziło siedmiu najlepszych. Oznacza to, że po ośmiu latach nie będzie tam przedstawiciela Polski. W komitecie od 2017 roku znajdował się Zbigniew Boniek, który po dwóch kadencjach nie mógł ubiegać się o trzecią.