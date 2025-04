"Od momentu, gdy po raz pierwszy wzięłam do ręki rakietę tenisową, zawsze wierzyłam, że moje przeznaczenie wykracza daleko poza kort. Jak zawsze, tenis będzie nadal moim głównym priorytetem. Chcę mieć wpływ nie tylko w nim, ale także w biznesie, filantropii i nie tylko [..] Jestem podekscytowana, że mogę stworzyć coś, co pozwoli mi wziąć większą odpowiedzialność za moją karierę" - napisała.

Coco Gauff Enterprises będzie współpracować z WME. Tam od 2022 roku jest m.in. Iga Świątek

Zwyciężczyni US Open 2023 czy WTA Finals 2024 podkreśliła, że jej firma będzie współpracować z WME (William Morris Endeavor), czyli agencją reprezentującą artystów, sportowców i projektantów mody. WME jest właścicielem IMG Tennis, a więc firmy znanej w środowisku od dawna, Federer dołączał do niej już w 2005 roku. Przez ten cały czas IMG reprezentowało bądź reprezentuje takich graczy jak Iga Świątek, Agnieszka Radawńska, Serena i Venus Williams, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Maria Szarapowa, Wiktoria Azarenka, Novak Djoković, Andriej Rublow, Petra Kvitova, Casper Ruud czy Emma Raducanu.

Świątek poinformowała o dołączeniu do IMG we wrześniu 2022 roku, niedługo po wielkoszlemowym triumfie w Nowym Jorku. - IMG ma mnie wesprzeć głównie w obszarze biznesowym, w jakimś sensie dopełnić to, co już osiągnęliśmy w Polsce i jaką pozycję tu zbudowaliśmy. Bardzo się cieszę, że będę miała kompleksową obsługę na turniejach za granicą, gdzie w tym roku - jak wskoczyłam na pierwsza pozycję - zrozumiałam jak bardzo jest to potrzebne i jak bardzo może ułatwić życie. I to nie tylko mnie, ale i członkom mojego sztabu sportowego. IMG będzie takim moim opiekunem za granicą i zobaczymy jak ta współpraca się ułoży - mówiła wtedy (cyt. za dziennikpolski24.pl).