Zalewski postawił sprawę jasno, hit coraz bliżej. Chce dołączyć do innego Polaka w legendarnym klubie

Nicola Zalewski po tym, jak we wrześniu odrzucił propozycję transferu do stambulskiego Galatasaray, popadł w AS Roma na pewien czas w niełaskę. 23-latek jednak wciąż stawia twardo na swoim w kwestii swojej przyszłości i miał on właśnie po raz kolejny powiedzieć "nie" w sprawie potencjalnych przenosin do Francji. Na stole pozostaje dalej jednak jeszcze jedna oferta i jeśli w tym przypadku wszystko pójdzie jak z płatka, to będzie można mówić o sporym hicie i... dołączeniu do innego "Biało-Czerwonego".