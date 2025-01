Ależ wieści ws. Barcelony, trener pominął gwiazdy. Atak na pierwsze miejsce

Liverpool i Barcelona przed ostatnią kolejką fazy ligowej Champions League są jedynymi zespołami pewnymi gry w 1/8 finału, nie będą musiały przechodzić przez rundę play-off (nieoficjalnie nazywaną 1/16 finału). Wciąż jednak nie wiadomo, kto zakończy jesienno-zimową rywalizację na pierwszym miejscu. Prowadzą "The Reds" z 21 punktami. "Duma Katalonii" ma ich 18 i bilans bramkowy lepszy o 2 gole. Jeśli liderzy Premier League przegrają z w Eindhoven z PSV, a "Blaugrana" pokona Atalantę, to wicemistrzowie Hiszpanii zakończą zmagania na 1. miejscu.

Taki scenariusz jest trudny do zrealizowania, ale nie niemożliwy. Szanse na to zwiększyły decyzje Arne Slota, który nie wziął na wyjazd do Holandii aż 9 podstawowych zawodników: Alissona Beckera, Virgila van Dijka, Ibrahimy Konaté, Trenta Alexandra-Arnolda, Dominika Szoboszlaia, Alexisa MacAllsitera, Ryana Gravenbecha, Luisa Díaza y Mohameda Salaha. Do tego trzeba dodać nieobecność Diogo Joty i Joe Gomeza z powodu urazów. Jedynymi graczami z podstawowej jedenastki, którzy polecieli do Eindhoven są Andy Robertson i Cody Gakpo.