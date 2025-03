"Trudno się pogodzić". Simeone nagle wrócił do decyzji Marciniaka, w tle hit z Barceloną

Oba zespoły wystąpiły w środku tygodnia w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna Szczęsnego i Lewandowskiego we wtorek wyeliminowała Benficę Lizbona, natomiast Atletico dzień później rozegrało 120 minut i rzuty karne w derbowym hicie z Realem. Awans wywalczyli "Królewscy", którzy wygrali serię "jedenastek" 4-2.

Diego Simeone wciąż nie może się pogodzić z porażką z Realem. Decyzja Marciniaka rozpętała burzę

"Rojiblancos" przystąpią więc do starcia z Barceloną zmęczeni i rozczarowani. W serii rzutów karnych Szymon Marciniak - po analizie VAR - nie uznał trafienia Juliana Alvareza, który podczas swojej próby dotknął piłki dwukrotnie. To wzbudziło protesty przedstawicieli Atletico, którzy zwrócili się nawet do UEFA.