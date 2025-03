Hit Ligi Mistrzów zakończony burzą wokół Marciniaka. Do akcji ruszył Boniek

Za nami już absolutnie wszystkie spotkania 1/8 finału bieżącej edycji Ligi Mistrzów - w środę 12 marca swój awans do ćwierćfinałów wywalczyły cztery ostatnie zespoły, a wśród nich znalazł się m.in. Real Madryt, który pokonał - po serii rzutów karnych - swych wielkich rywali zza miedzy, Atletico. Po spotkaniu, oprócz samego wyniku, wiele mówiło się też o decyzjach sędziego głównego całego starcia, Szymona Marciniaka. Do całego zamieszania postanowił odnieść się też Zbigniew Boniek, choć do tematu podszedł od nieco innej strony niż większość komentujących.