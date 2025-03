Stan wrzenia w Hiszpanii, są wściekli na Marciniaka. "Chcę wiedzieć, gdzie spędza wakacje"

Kontrowersji związanych ze środowym starciem w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów między Realem a Atletico Madryt ciąg dalszy. Decyzja Szymona Marciniaka o anulowaniu bramki Juliana Alvareza wywołała niemałe poruszenie w obozie sympatyków "Los Colchoneros". Po analizie VAR Marciniak postanowił bowiem nie uznać bramki Alvareza, wskazując, że w wyniku poślizgnięcia Argentyński piłkarz dopuścił się dotknięcia piłki obiema stopami. Ta decyzja była kluczowa, bowiem to właśnie anulowany rzut karny w dużej mierze przyczynił się do ostatecznej porażki ekipy, prowadzonej przez Diego Simeone .

Już podczas konferencji prasowej Simeone w ostry i wyśmiewający polskiego arbitra sposób zareagował na zaistniałą sytuację. "Do każdego, kto tu jest: niech podniesie rękę, kto widział, że Julian dotknął piłkę dwa razy. No dalej. I co? Gotowi? Nikt nie podnosi. Poproszę następne pytanie" - mówił wówczas argentyński szkoleniowiec. W sieci zaczęły również pojawiać się komentarze wściekłych kibiców, którzy zarzucili naszemu rodakowi stronnicze podejście do sytuacji. Inne stanowisko prezentował natomiast bramkarz "Królewskich" Thibaut Courtois, który w przeszłości reprezentował również barwy Atletico Madryt. Belgijski goalkiper broni decyzji naszego rodaka twierdząc, że komentarze na temat stronniczości arbitrów to tylko "zgrywanie ofiary".