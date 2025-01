Przestroga dla Szczęsnego, Polak musi uważać. Wszystko przed hitem Ligi Mistrzów

W finale SH przeciwko Realowi Madryt obejrzał czerwoną kartkę, po czym po krótkiej pauzie zagrał w starciu Ligi Mistrzów przeciwko Benfice, podczas którego zdarzyło mu się popełnić kuriozalne błędy. 26 stycznia wystąpił w Primera Division (przeciw Valencii), a teraz czekać go będzie następne wyzwanie.

Mateo Retegui rozpędzony jak nigdy. Wojciech Szczęsny musi mieć się na baczności

Flick jasno bowiem wskazał, że to "Szczena" będzie numerem jeden Barcelony w kolejnej potyczce odbywającej się pod szyldem Champions League . Rywalem "Dumy Katalonii" będzie Atalanta Bergamo i... były reprezentant Polski musi w tym przypadku szczególnie uważać.

O sile ofensywy "La Dei" stanowi bowiem Mateo Retegui , który jest obecnie w doskonałej formie. Włoch argentyńskiego pochodzenia jak dotychczas tylko w samej Serie A w tym sezonie zdobył 16 goli, co daje mu pozycje lidera tabeli snajperów.

To jednak nie wszystko - napastnik w ostatnich czterech występach zdobył łącznie... pięć trafień, a jego najnowszym wyczynem jest dublet uzyskany w potyczce z Como. Wszystko to po tym, jak jeszcze niedawno leczył on kontuzję uda.