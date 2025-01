Zaskakujący zakup Lewandowskich, w mediach aż huczy. Wydali 11 milionów euro

Media: Robert i Anna Lewandowska kupili nową, ekskluzywną willę na Majorce

Co warte podkreślenia, państwo Lewandowscy już w 2021 dokonali pierwszego zakupu nieruchomości na Majorce , wydając w tym celu - wedle medialnych informacji - około 3,5 mln euro. Sam Robert Lewandowski chwalił panujące tam warunki jeszcze przed transferem do FC Barcelona, jako piłkarz Bayernu Monachium. - Hiszpania jest fajna. Mamy dom w Hiszpanii, na Majorce. Sentyment do Hiszpanii jest. Myślę, że to naprawdę fajne miejsce, nie tylko na wakacje - mówił kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w rozmowie z telewizją "Eleven Sports".