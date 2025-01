Punktują Szczęsnego bez litości i już zapowiadają. "Dramatyczny finał". Gorąco przed Ligą Mistrzów

Wiele wskazuje na to, że w ostatnim meczu pierwszej fazy Ligi Mistrzów UEFA w pierwszym składzie FC Barcelona zagra Wojciech Szczęsny. Hansi Flick, co prawda, nie zapowiedział tego wprost, ale w bardzo mocno zasugerował, a media uznają to za pewnik, że Polak wygrał rywalizację z Inakim Peną i teraz to właśnie on jest pierwszym wyborem. "The Times" całą sytuację związaną z Polakiem określa jako "szaloną" i już zapowiada "dramatyczny finał" fazy ligowej.