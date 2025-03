Spełnia się czarny sen Barcelony. Nikt tego nie chciał. Ostateczna kapitulacja

Barcelona nie wraca na Camp Nou. Socios odebrali już pilną wiadomość

Klub rozesłał właśnie maile do socios z sugestią przedłużenia karnetów wstępu na Estadi Olimpic Lluis Companys. To właśnie tam "Blaugrana" pełni obecnie rolę gospodarza. Pierwotnie zakładano, że potrwa to nie dłużej niż do jesieni 2024 roku.