Absurdalna decyzja La Ligi. Tego jeszcze nie było. Barcelona wściekła, rywale też

Komisja Odwoławcza oddaliła wniosek FC Barcelony. Niedogodność dla obydwu zespołów

W czwartkowe 20 marca została przekazana ostateczna decyzja w sprawie zaległego spotkania. Komisja Odwoławcza odrzuciła apelację FC Barcelony, co oznacza, że kluby spotkają się ze sobą 27 marca. To dość poważna komplikacja dla obydwu ekip, ponieważ dodatkowe spotkanie naraża piłkarzy na jeszcze większą eksploatację oraz brak odpowiednio długich przerw między rozgrywkami. Przypomnijmy, że w najbliższym czasie "Blaugrana" ma zaplanowany mecz z Gironą, który odbyć się ma już 30 marca , czyli niecałe 72 godziny po zakończeniu starcia z Osasuną. W kwietniu sytuacja klubu Roberta Lewandowskiego nie ma się wcale dużo lepiej, bowiem z początkiem miesiąca piłkarzy czeka starcie z Atletico Madryt (02.04) ramach Pucharu Króla oraz ligowe spotkanie z Realem Betis (05.04)

Również nie do pozazdroszczenia wydaje się sytuacja "Los Rojillos". Zgodnie z obecnym terminarzem zawodnicy Osasuny będą musieli bowiem rozegrać... dwa spotkania dzień po dniu. 28 marca mieli oni bowiem zaplanowany wyjazdowy mecz z Athleticiem Bilbao, co w połączeniu z dodatkowym wyjazdem do Barcelony wygląda dość irracjonalnie. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości doczekamy się kolejnych roszad w kalendarzu klubu z Nawarry.